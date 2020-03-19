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Канали Венеції стали чистими завдяки коронавірусу

Канали Венеції стали чистими завдяки коронавірусу
01:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини подорожі:Відсутність туристів у Венеції через карантин, спровокований поширенням коронавірусу Covid-19, позитивно вплинула на чистоту місцевих каналів.

Жителі італійського міста публікують у соцмережах фото та відео, на яких можна побачити спокійні й незвично прозорі води венеційських каналів, які вже облюбували риби, птахи й навіть дельфіни.

Втім, у мерії Венеції наголосили, що зміни насправді не пов'язані з покращенням якості води, пише CNN.

"Зараз вода має прозоріший вигляд, оскільки на каналах менше трафіку, що дає змогу осаду залишатися на дні", – сказав речник мерії.

І хоча рівень водного забруднення, ймовірно, й не зменшився, якість повітря, за словами речника, покращилася.

Італія без туристів - результат епідемії коронавірусу (Фото)

Нагадаємо, Венеція розташована на півночі Італії, яка серед усіх європейських країн найбільше постраждала від спалаху епідемії коронавірусу.

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Италия, Туризм, Венеция, Подорожі, Коронавірус.
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