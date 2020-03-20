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Франція виділить додаткові €5 мільярдів на дослідження коронавірусу

Франція виділить додаткові €5 мільярдів на дослідження коронавірусу
07:28 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Ці кошти будуть акумульовані упродовж 10 років.

У Франції виділять додаткові 5 млрд євро на наукові дослідження, пов'язані з коронавірусом. Про це заявив у четвер президент Емманюель Макрон.

«Криза, спричинена Covid-19, нагадує нам про життєву важливість наукових досліджень і великих інвестицій на довгострокову перспективу. Я вирішив збільшити фінансування наших досліджень на 5 млрд євро, чого не робилося у повоєнний період», - наголосив Макрон під час відвідування Інституту Пастера у Парижі.

Макрон також висловив жаль, що багато громадян легковажно ставляться до режиму карантину, під час якого виходити з дому дозволяється лише у виняткових випадках.

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Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер назвав «ідіотами» людей, які хизуються тим, що не дотримуються правил карантину.

Слід зазначити, що у четвер у Франції встановилася тепла сонячна погода. Багато людей, всупереч карантину, відвідували парки і пляжі. Тому префектури запровадили заборону на відвідування цих місць на період карантину.

Як повідомлялося, у Франції оголошено найвищий рівень загрози епідемії, триває 15-денний карантин. Людям заборонено залишати домівки, окрім декількох нагальних випадків: для закупівлі продуктів, ліків; відвідання лікаря; на роботу, якщо немає змоги працювати дистанційно; догляд за людьми, які потребують допомоги; вигулювання домашніх тварин (неподалік від місця проживання).

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Франция, Макрон, Дослідження, Кошти, Коронавірус.
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