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П'ятниця, 20.03.2020
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Для контролювання карантину у Мілані вивели військових

Для контролювання карантину у Мілані вивели військових
18:37 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:За розпорядженням префектури Мілана на вулиці міста вийшли 114 військових, аби контролювати дотримання містянами наказу не залишати власні оселі.

"Сто чотирнадцять військових будуть задіяні для контролю виконання заходів щодо стримування поширення епідемії вірусу Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Це рішення ухвалили після того, як губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана звернувся до президента Італії Серджо Матарелли та військових з проханням допомогти поліції забезпечити виконання карантинних заходів. "Присутність військових матиме великий стримуючий ефект. Можливо, плануючи піти на вулицю, людина побачить, що там військовий патруль, й змінить думку", - сказав губернатор.

Як повідомлялося, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.

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В Італії внаслідок зараження коронавірусом вже померли 3405 людей, що більше, ніж у Китаї (там померли 3245). 

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Италия, Милан, Карантин, Військові, Коронавірус.
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