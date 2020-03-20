Для контролювання карантину у Мілані вивели військових

"Сто чотирнадцять військових будуть задіяні для контролю виконання заходів щодо стримування поширення епідемії вірусу Covid-19", - йдеться у повідомленні.
Це рішення ухвалили після того, як губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана звернувся до президента Італії Серджо Матарелли та військових з проханням допомогти поліції забезпечити виконання карантинних заходів. "Присутність військових матиме великий стримуючий ефект. Можливо, плануючи піти на вулицю, людина побачить, що там військовий патруль, й змінить думку", - сказав губернатор.
Як повідомлялося, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.
В Італії внаслідок зараження коронавірусом вже померли 3405 людей, що більше, ніж у Китаї (там померли 3245).