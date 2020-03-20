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П'ятниця, 20.03.2020
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Коронавірус у Британії: кількість померлих зросла до 177

Коронавірус у Британії: кількість померлих зросла до 177
19:50 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Лише за останню добу померло 44 людини.

У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії від коронавірусу померло 177 людей. 

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Зокрема, за останню добу померло ще 40 осіб, що є найбільшим показником за одну добу, і тепер загальна кількість смертей у Британії зросла до 177 осіб.

Національна служба охорони здоров'я Англії повідомила про смерть 39 пацієнтів, і найстаршому серед них було 99 років. Окрім того, про ще одну смерть повідомили в Уельсі.

У Львові зареєстровано перший випадок коронавірусу

При цьому, 18 смертей зафіксовано у Лондоні, який у Британії є центром спалаху коронавірусу.

Наразі у Британії загалом за підтвердженими офіційними даними зафіксовано інфікування 3 тис. 355 осіб, а кількість померлих нараховує 177 осіб.

Як стверджує видання, справжня кількість інфікованих коронавірусом людей приховується, оскільки влада вирішила проводити тести у людей лише в лікарнях.

За наявними даними, у Північній Ірландії одна людина померла і 77 інфіковано, у Шотландії - 6 осіб померло і 322 інфікованих, у Уельсі - 3 померло і 191 інфіковано.

Водночас, в Англії очікується повідомлення про нові сотні випадків інфікування, оскільки сьогодні оновлення цього показника не було.

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Британия, Смерть, Велика Британія, Великобританія, Коронавірус.
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