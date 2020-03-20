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П'ятниця, 20.03.2020
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У Львові зареєстровано перший випадок коронавірусу

У Львові зареєстровано перший випадок коронавірусу
19:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:

У Львові зареєстровано перший підтверджений випадок Covid-19.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

"Маємо перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус Covid-19 у Львові (мешканець Львова, 1950 р.н. 13 березня повернувся з Німеччини). Інформація від головного лікаря інфекційної лікарні. Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров‘я України", - зазначив Садовий.

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Він додав, що хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Інформація передана правоохоронним органам для подальшого реагування.

Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.

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Андрій Садовий, Львів, Коронавірус, Covid-19.
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