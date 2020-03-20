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Коронавірус в Італії: за добу від у померли 627 людей

Коронавірус в Італії: за добу від у померли 627 людей
23:28 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Загалом в Італії зафіксовано 37 860 випадків зараження коронавірусом, що на 4 670 більше, ніж було у четвер.

У четвер, 19 березня, в Італії від Сovid-19 померли 627 людей, а кількість інфікованих за минулу добу збільшилася на 4 670 осіб.

Про це повідомляє італійське інформагентство ANSA.

"Комісар з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Анжело Борреллі заявив у п'ятницю, що від коронавірусу в Італії загинули 4 032 людини, 627 з яких – у четвер", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що це – найбільше зростання кількості жертв за добу у світі, включаючи Китай, з моменту початку пандемії Covid-19. Раніше цей сумний антирекорд також належав Італії: у середу через коронавірус померли 475 людей.

Станом на п’ятницю, 20 березня, загалом в Італії зафіксовано 37 860 випадків зараження коронавірусом, що на 4 670 більше, ніж було у четвер.

Протягом минулої доби кількість людей, які одужали, зросла на 689 і становить 5 129 осіб.

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Все по темі:

Италия, Смерть, Коронавірус, СОVID-19, Анжело Боррелли.
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