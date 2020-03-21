Швейцарія заборонила збори більше п'яти осіб та не виходити на вулицю

Світові новини:Такими заходами Федеральна рада має намір захищати населення і уникати перевантаженості лікарень.

Міністр охорони здоров'я Швейцарії Ален Берсе закликав населення до співпраці, враховуючи, що країна перебуває у вкрай скрутному становищі.

"Забороняється збиратися разом більше п'яти людей, необхідно дотримуватися дистанції в місцях будівництва. Такими заходами Федеральна рада має намір захищати населення і уникати перевантаженості лікарень. Кожен повинен зробити свій внесок. Залишайтеся вдома, якщо у вас немає необхідності виходити на вулицю!" - написав Ален Берсе в своєму Твіттері.

Раніше в п'ятницю він зазначив, що Швейцарія "притиснута до стінки". Міністр вважає, що нікому не слід залишати свої будинки, але водночас вводити режим повної ізоляції не планується.

Вважається, що спалах хвороби в Швейцарії відстає від спалаху в Італії на чотири дні.

При населенні в 8,57 млн осіб в Швейцарії зареєстровано станом на п'ятницю 5381 випадків і 56 летальних. Повністю вилікувалися 15 осіб.