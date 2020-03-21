Скачать
Субота, 21.03.2020
В Італії від коронавірусу померла третя українка
В Італії від коронавірусу померла третя українка
На Дніпропетровщині попри коронавірус запрацювали КПП
На Дніпропетровщині попри коронавірус запрацювали КПП
УЄФА знову переносить закінчення сезону
УЄФА знову переносить закінчення сезону
21 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
21 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Швейцарія заборонила збори більше п'яти осіб та не виходити на вулицю

Швейцарія заборонила збори більше п'яти осіб та не виходити на вулицю
08:22 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Такими заходами Федеральна рада має намір захищати населення і уникати перевантаженості лікарень.

Міністр охорони здоров'я Швейцарії Ален Берсе закликав населення до співпраці, враховуючи, що країна перебуває у вкрай скрутному становищі.

"Забороняється збиратися разом більше п'яти людей, необхідно дотримуватися дистанції в місцях будівництва. Такими заходами Федеральна рада має намір захищати населення і уникати перевантаженості лікарень. Кожен повинен зробити свій внесок. Залишайтеся вдома, якщо у вас немає необхідності виходити на вулицю!" - написав Ален Берсе в своєму Твіттері.

Раніше в п'ятницю він зазначив, що Швейцарія "притиснута до стінки". Міністр вважає, що нікому не слід залишати свої будинки, але водночас вводити режим повної ізоляції не планується.

Стало відомо про кількість жертв коронавірусу у світі станом на 21 березня

Вважається, що спалах хвороби в Швейцарії відстає від спалаху в Італії на чотири дні.

При населенні в 8,57 млн осіб в Швейцарії зареєстровано станом на п'ятницю 5381 випадків і 56 летальних. Повністю вилікувалися 15 осіб.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Швейцария, Ситуация, Ален Берсе, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Можете попрощатися з футболом у 2020 році
02 Поради, як не набрати зайву вагу на карантині
03 ПТП випустив кліп про карантин
04 Через коронавірус статую до Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро дещо додали
05 Євро-2020 не замінить назву
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Уряд виділив майже 40 мільйонів на подолання коронавірусу та евакуацію українців
Уряд виділив майже 40 мільйонів на подолання коронавірусу та евакуацію українців
Коронавірус в Італії: за добу померли 627 людей
Коронавірус в Італії: за добу померли 627 людей
На Донбасі окупанти дев'ять разів порушили &quot;тишу&quot;
На Донбасі окупанти дев'ять разів порушили "тишу"
Від коронавірусу у Італії померло понад 4 тисячі жителів
Від коронавірусу у Італії померло понад 4 тисячі жителів
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся