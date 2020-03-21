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ЄС змінює правила на ринку авіаперевезень

ЄС змінює правила на ринку авіаперевезень
08:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:

Євросоюз тимчасово зупинить чинність системи авіаційних слотів в аеропортах, яка зобов’язує авіакомпанії здійснювати заявлені рейси, щоб зарезервувати за собою право на таку саму кількість польотів наступного року.

Про це інформує сайт Європейської ради.

"Євросоюз вживає заходи для тимчасового зупинення вимог щодо дотримання так званих слотових зобов’язань в аеропортах, які зобов’язують авіакомпанії використовувати принаймні 80% від заявлених слотів на зліт та посадку з метою утримати їх кількість на наступний рік. Посли країн ЄС на засіданні Постійного комітету представників ухвалили мандат на переговори з Європарламентом щодо скасування правила "використовуй або втрачай до 24 жовтня 2020 року, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це рішення допоможе авіаперевізникам гнучко реагувати на різке падіння попиту на пасажирські авіаперевезення у зв’язку зі спалахом коронавірусу та заходами проти його розповсюдження, а також скоротити рейси відповідно до реальної кількості пасажирів та не "ганяти" порожні літаки з метою збереження за собою заявлених слотів. Отже, така практика дозволить економити гроші та захищати довкілля.

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Тимчасове зупинення слотової системи має рахуватися від 1 березня та триватиме до 24 жовтня, повністю охоплюючи літній сезон. Цей порядок також ретроспективно застосовується до рейсів, які мали здійснюватися у період з 23 січня до 29 лютого 2020 року між ЄС та Китаєм (і Гонконгом). Такі дати обумовлені тим, що з 23 січня влада Китаю закрила перший аеропорт у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Якщо поточна ситуація триватиме довше встановлених термінів, ці заходи можуть бути продовжені за ініціативи Єврокомісії.

Як зазначається у повідомленні, подібні зміни правил на ринку авіаційних перевезень вже застосовувалися під час попередніх надзвичайних ситуацій, включаючи терористичні атаки 2002 року, війну в Іраку, спалах SARS у 2003 році та фінансову кризу 2008-2009 рр.

Нові регуляторні правила мають бути формально ухвалені Європейською радою та Європейським парламентом.

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ЄС, Авиация, Єврокомісія, Коронавірус.
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