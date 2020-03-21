Після відвідування Почаївської лаври громадяни Молдови захворіли на коронавірус

Світові новини:В Молдові 4 людини котрі захворіли на коронавірус перед цим відвідували Почаївську лавру в Тернопільській області.

Президент Республіки Молдова Ігор Додон заявив, що 4 громадян країни, які увійшли до списку нових випадків інфікування COVID-19 у Молдові — прибули з України, після паломницької поїздки у Тернопільську область, зазначає молдовське видання Deschide.

У чотирьох пацієнтів діагностували коронавірусну хворобу після відвідування Почаївської лаври в Тернопільській області.

"В Україні вони вирушили на екскурсію в Почаїв. Екскурсії — це добре, але пам’ятайте, що в результаті у нас — чотири випадки, завезені з України", — заявив президент Молдови Ігор Додон.

Президент Молдови закликав громадян країни утриматися від будь-яких подорожей через пандемію COVID-19.

Зазначимо, що ще 17 випадків коронавірусної інфекції підтверджено вчора в Молдові. Про це заявила міністр охорони здоров’я Віоріка Думбарвеану після засідання Єдиного командного центру, загальна кількість інфікованих досягла 66 осіб.