Захворівший на коронавірус тернопілець виявився священиком

Новини України:На Тернопільщині перший хворий на коронавірус - свящиник із Заліщиків.

Перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували у 57-річного священнослужителя, повідомила прес-служба обласної держадміністрації.

"На Тернопільщині зафіксовано перший випадок коронавірусної інфекції. 57-річний житель Заліщиків в ізоляції, лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Чоловікові надається симптоматичне лікування. Встановлюються контактні особи. Їм буде рекомендована самоізоляція", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік священнослужитель і у нього велика родина.

Як повідомляється, в п'ятницю в Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації і рекомендують таке ж рішення прийняти міським штабам.

"Для жителів Заліщицького району та сусідніх районів посилять обмеження в пересуванні. На виїздах з районного центру будуть встановлені поліцейські пости. Правоохоронці проводитимуть скринінг", - додали в обладміністрації.