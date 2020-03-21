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Для створення вакцини проти коронавірусу 20 тисяч людей згодні на інфікування

Для створення вакцини проти коронавірусу 20 тисяч людей згодні на інфікування
13:40 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Економічна правда Фото:pixabay.com

Світові новини:Добовольці погодились інфікуватися вірусом схожим на COVID-19 задля того, щоб лікарі змогли розробити вакцину.

Британська компанія hVIVO, знайшла понад 20 тисяч добровольців, охочих заразитися вірусами, схожими на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Такі заходи необхідні, щоб спробувати створити вакцину від коронавірусу. За участь в експерименті добровольці отримають по 3500 фунтів (4480 дол - ЕП).

На відміну від ліків, вакцини призначені для здорових людей, щоб вони могли уникнути конкретного захворювання.

Видання пише, що про новий коронавірус як і раніше відомо мало, і ліків проти нього ще немає. Але hVIVO сподівається, що їх робота зі схожими вірусами зіграє важливу роль у розробці вакцини від коронавірусу.

Відзначається, що зазвичай компаніям вдається знайти для подібних експериментів лише кілька десятків людей. Але на рекламу hVivo за кілька днів відгукнулися понад 20 000 добровольців.

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Вакцина, Британия, Инфекция, Коронавірус, Covid-19.
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