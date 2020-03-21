У Німеччині зафіксовано понад 16 тисяч випадків інфікування коронавірусом

Світові новини:Через стрімке поширення коронавірусу, уряд планує переглянути обмежувальні заходи в країні.

За добу у Німеччині кількість хворих на COVID-19 зросла на 705 випадків і тепер становить 16 662. Померло вже 47 людей. Про це повідомляє CNN.

"Німеччина повідомила про ще 705 випадків коронавірусу протягом останніх 24 годин, загалом — 16 662".

Про це повідомляє Інститут Роберта Коха, центр з боротьби та контролю захворювань.

Також було зареєстровано 16 нових смертельних випадків, пов’язаних з коронавірусом, в результаті чого загальна кількість зросла до 47, — повідомили в ЗМІ.

Вказано, що уряд планує переглянути заходи щодо стримування коронавірусу, але ще дискутують щодо введення комендантських годин.