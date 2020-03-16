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В Німеччині погіршується ситуація з коронавірусом: Баварія вперше в історії оголосила себе зоною лиха

В Німеччині погіршується ситуація з коронавірусом: Баварія вперше в історії оголосила себе зоною лиха
18:12 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Світові новини:Баварія ввела обмежувальні заходи для захисту від коронавірусу, на федеративній землі виявлено 1034 випадки інфікування вірусом COVID-19/

Німецька федеральна земля Баварія 16 березня, вперше в історії, оголосила себе зоною лиха, але при цьому суворих обмежень пересування громадян стан не передбачає.

Про це сказав прем’єр-міністр землі Маркус Зьодер на пресконференції.

"Ситуація дуже серйозна і змінюється щодня, на жаль, не на краще… Наразі йдеться про час. Тому ми оголошуємо Вільну землю зоною лиха… Водночас запровадження комендантських годин наразі не планується", - поінформував Зьодер.

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Станом на понеділок, 16 березня, усі школи та дитячі садки у Баварії закриті. З вівторка всі заклади дозвілля, включно бари, клуби, кінотеатри, басейни, парки для тварин закриті. З середи також закриваються магазини, які не торгують товарами першої необхідності, спортивні площадки та ігрові майданчики.

Водночас для забезпечення постачання продуктів харчування та інших важливих продуктів земля розширює години роботи для деяких торгових точок: супермаркети, продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки та деякі інші магазини зможуть працювати до 22:00 у будні дні, а також відкриватися у неділю.

Ресторанам дозволено працювати лише з 6 ранку до 15:00. Відстань між відвідувачами (яких може бути максимум 30 осіб) в приміщенні має бути не менше 1,5 метри.

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З 8:00 ранку понеділка розпочалися перевірки на кордоні ФРН з Австрією. Мандрівникам без поважних причин більше не дозволяється в'їжджати до Німеччини. На рух товарів і вантажних перевезень обмеження не розповсюджується.

На місцевих виборах під час карантину можна проголосувати лише шляхом поштового голосування.

Для захисту економіки від наслідків "коронакризи" уряд Баварії надає пакет допомоги на суму 10 мільярдів євро. Передбачена можливість надання негайної фінансової допомоги від 5000 до 30 000 євро.

На сьогодні у Баварії підтверджено 1034 випадки коронавірусу.

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Все по темі:

Бавария, Пандемия, Німеччина, Коронавірус, Covid-19, Маркус Зьодер.
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