Україна може обмежити авіасполучення з Німеччиною та Францією

Новини Бізнесу:Такі обмеження можуть бути запроваджені по аналогії з авіаперельотами до Італії, Ізраїлю та Китаю.

У Міністерстві інфраструктури України розглядають можливість обмеження авіаперевезень з та до Німеччини й Франції. Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на брифінгу 12 березня.

“Ми сьогодні будемо збиратися з авіаперевізниками. Наразі розглядається можливість обмеження авіарейсів з Німеччиною та Францією”, - заявив Криклій.

Як повідомлялося, з 5 березня 2020 року авіакомпанія SkyUp призупинила польоти до італійського міста Турин. Також компанія перенесла старт польотних програм на 1 червня 2020 року з Києва до Рима, Бергамо (Мілан), Пізи та Болоньї та зі Львова до Рима та Бергамо (Мілан). Старт польотної програми з Києва до Барі перенесено на 1 травня 2020 року.

До 16 квітня 2020 року компанія скоротила 6 рейсів за напрямком Львів — Тель-Авів — Львів, 5 рейсів за напрямком Запоріжжя — Тель-Авів — Запоріжжя (15.03, 22.03, 29.03 та 05.04, 12.04) та повністю скасовані рейси за напрямком Харків — Тель-Авів — Харків. У січні 2020 року SkyUp припинила польоти до Китаю.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" повідомила, що через поширення коронавірусу Covid-19 в Італії призупинила сполучення Київ-Венеція до 12 квітня. Також компанія вивозитиме українців рейсами з Рима та Мілана.

На період 12 березня — 8 квітня МАУ скасувала рейси Одеса – Тель-Авів (окрім 18 і 25 березня) і Дніпро – Тель-Авів та рейси Харків – Тель-Авів з 15 березня по 8 квітня. У лютому 2020 року МАУ припинила польоти до Китаю.

Авіаперевізник Wizz Air також вирішив тимчасово призупинити рейси до Італії та Ізраїлю через спалах коронавірусу.

Станом на 12.30 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 126 660 людей, померли від нього 4641 особа, а число тих, хто одужав, складає 68305.

В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.