Україна починає підготовку до другої евакуації з Китаю

Новини України:Зараз відомо про перебування 41 українця в Ухані.

Міністерства закордонних справ та інфраструктури України розпочинають підготовку до другої евакуації українців із Китаю.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу.

“Міністерство закордонних справ разом з Міністерством інфраструктури розпочинає підготовку другої евакуації наших громадян з Китаю”, - зазначив він.

За його словами, наразі посольству України в Китаї відомо, зокрема, про перебування 41 українця в Ухані, із яких 10 виявили бажання евакуюватися.

Кулеба також закликав українців в Ухані та їхніх родичів у разі виявлення бажання повернутися в Україну, звертатися до посольства, яке буде зводити остаточні списки для евакуації.

Як повідомляв Укрінформ, на евакуацію українців та членів їхніх сімей з китайського міста Ухань, яка відбулася 20 лютого, з бюджету України виділили 4,5 мільйона гривень.