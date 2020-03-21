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Через пандемію коронавірусу Грузія запроваджує надзвичайний стан

Через пандемію коронавірусу Грузія запроваджує надзвичайний стан
15:48 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Українська правда

Світові новини:Надзвичайний стан буде введений після затвердження його в парламенті у вечер суботи.

У Грузії на 1 місяць запроваджується надзвичайний стан.

Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія після засідання Координаційної ради з реагування на поширення корона вірусу, повідомляє Грузия Online.

За словами прем’єра, всі фізичні та юридичні особи зобов'язані дотримуватися режиму надзвичайного стану. За порушення вводиться адміністративна відповідальність - фізичним особам в 3000 ларі (870 євро), юридичним особам - 15 тис. ларі (4350 євро).

У Грузії зросла кількість випадків коронавірусу

Ті ж дії повторно викличуть кримінальну відповідальність строком до трьох років.

Під час надзвичайного стану у Грузії діятимуть наступні обмеження:

За порушення режиму ізоляції або карантину особи будуть примусово переведені до відповідної установи, за порушення правил будуть застосовані санкції. На міжнародне пасажирське сполучення встановлюються обмеження, крім вантажних перевезень.

Встановлюються інші терміни та правила надання державних послуг. Уряду Грузії буде надано право в разі необхідності, з метою карантинної ізоляції для медичних цілей, обмежити право власності і використовувати майно фізичних або юридичних осіб і матеріальні засоби.

Обмежується збір більш ніж 10 осіб. Уряд матиме право обмежити приватним організаціям, бізнес-структурам або доручити їм виконання конкретної діяльності.

У разі необхідності уряд забезпечить регулювання цін на медикаменти, медичні послуги та продукти першої необхідності.

Офіційно НС в Грузії буде введений в суботу ввечері, після його затвердження в парламенті.

 

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Грузия, Пандемия, Надзвичайний стан, Коронавірус, Covid-19.
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