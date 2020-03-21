ЄС безкоштовно надасть стандарти з виготовлення засобів захисту від коронавірусу

Світові новини:Задля протидії коронавірусу ЄС безкоштовно надаватиме стандарти виробництва засобів індивідуального захисту всім підприємствам.

Регулюючі органи Євросоюзу відкрили доступ до європейських стандартів на деякі види медичних виробів та індивідуальних засобів захисту всім підприємствам, які готові почати їх виробництво.

Як пояснив на відеоконференції в суботу офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, це допоможе компаніям із країн ЄС і третіх країн, які бажають виробляти відповідні засоби, швидше розпочати виробництво і легше розміщувати продукцію на внутрішньому ринку ЄС, забезпечуючи при цьому високий ступінь безпеки.

Європейський комітет зі стандартизації (CEN) і Європейський комітет з електротехнічної стандартизації (CENELEC) погодилися на такий винятковий захід "на наполегливе прохання Єврокомісії і в контексті боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Зазвичай стандарти ЄС необхідно купувати і використовувати за правилами захисту інтелектуальної власності, оскільки авторські права на них належать організаціям, які їх розробили.

Угода, досягнута в п'ятницю, набула чинності негайно. Вона передбачає безкоштовне надання 11 стандартів, розроблених CEN, і, можливо, ще трьох, розроблених спільно з ISO. Йдеться про фільтрувальні маски, медичні рукавички і захисний одяг.

Надання безкоштовного доступу до європейських стандартів допоможе компаніям ЄС і третіх країн, які перелаштовують свої виробничі лінії, швидко розпочати виробництво найважливіших засобів боротьби з пандемією коронавірусу, наголошується в комюніке ЄК.

Комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон написав у суботу в своєму Twitter, що"чимало компаній вже демонструють відповідальність і солідарність, переводячи своє виробництва на допомогу у боротьбі з коронавірусом". Серед них Euratex, ZARA, H&M, Petit Bateau, Louis Vuitton, Pernod-Ricard, численні малі та середні підприємства і стартапи в багатьох галузях і в усьому ЄС.