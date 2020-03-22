Туреччина закрила авіасполучення із 46 країнами

Світові новини:Посольство України в Туреччині наразі докладає максимум зусиль для того, щоб ці рейси відбулися у заплановані терміни.

Туреччина сьогодні, 21 березня, припинила авіасполучення з 46 країнами, в їх числі й Україна. Про це повідомило міністерство транспорту та інфраструктури країни, інформує власкор Укрінформу.

«З 17.00 (16.00 за київським часом) польоти до 46 країн будуть припинені в рамках заходів протидії новому типу коронавірусу (Сovid-19). Таким чином, число країн, з якими Туреччина припинила авіасполучення, досягли 68», - повідомили у міністерстві.

У переліку країн - Німеччина, Ангола, Австрія, Азербайджан, Бангладеш, Бельгія, Об'єднані Арабські Емірати, Великобританія, Алжир, Джибуті, Чад, Чехія, Китай, Данія, Домінікана, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Марокко, Кот-д'Івуар, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Гватемала, Південна Корея, Грузія, Індія, Нідерланди, Ірак, Іран Ірландія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Італія, Камерун, Канада, Чорногорія, Казахстан, Кенія, Колумбія, Косово, Кувейт, Північна Македонія, Латвія, Ліван, Угорщина, Єгипет, Монголія, Молдова, Мавританія, Непал, Нігер, Норвегія, Узбекистан, Панама, Перу, Польща, Португалія, Словенія, Шрі-Ланка, Судан, Саудівська Аравія, Тайвань, Туніс, Україна, Оман, Йорданія, а також Турецькою Республікою Північного Кіпру, яка не має міжнародного визнання.

Найближчими днями було заплановано кілька рейсів з Туреччини для повернення громадян до України. Посольство України в Туреччині наразі докладає максимум зусиль для того, щоб ці рейси відбулися у заплановані терміни.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

18 березня з 12:00 год. в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на другу половину дня 21 березня в світі зафіксовано 286 696 випадків зараження коронавірусом, 11 889 смертей і 93 602 випадки одужання.