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Правоохоронці виявили 20 тонн фальсифікованого антисептика (Фото)

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Правоохоронці виявили 20 тонн фальсифікованого антисептика (Фото)
18:20 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Офіс генпрокурора

Новини України:На думку слідства, щодня підпільний цех виготовляв до 15 тонн такого "антисептика" на суму 1,5 млн грн та збував його.

Правоохоронці виявили підпільне виробництво й вилучили 20 тонн фальсифікованого антисептика на суму 2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Прокуратура Волинської області спільно з працівниками СБУ задокументували діяльність групи осіб, які, на думку слідства, налагодили виготовлення з етилового спирту, що перебуває в незаконному обігу, лікарського засобу, нібито призначеного для дезінфекції. Правоохоронці затримали на межі Волинської області вантажівку із 20 т фальсифікованої продукції на суму понад 2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час проведення санкціонованого судом обшуку за місцем виробництва вказаної речовини – в одному із сіл Ківерцівського району – виявлено велику кількість сировини для виготовлення підробних лікарських препаратів (фальсифікат не має противірусної дії, а його використання може зашкодити здоров’ю людини), а також миючих засобів нібито відомих європейських брендів та обладнання й тару для розливу.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо арешту вилученого майна.

Фото: Офіс Генерального прокурора

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Також внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 321-2 КК України).

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СБУ, Алкоголь, Страсбург, Антисептик, Правоохоронці.
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