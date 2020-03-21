На Волині зафіксована перша підозра інфікування коронавірусом

Новини України:Повідомляється, що чоловік звернувся до лікарні сам, експрес тест на коронавірус виявився позитивним. Наразі очікуються результати лабораторного дослідження.

На Волині з’явився перший пацієнт з підозрою на інфікування коронавірусом.

Як повідомила завідувачка відділення Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська, чоловік, в якого напередодні, 20 березня, підвищилася температура і з’явився кашель, до лікарні прийшов сам.

"Житель села Липини, 1971 року народження, вирішив обстежитися ще й через те, що недавно повернувся із Франції. Його поклали в стаціонар. Наразі його стан поліпшився", - зазначила Морочковська.

"Однак остаточно підтвердити захворювання зможемо лише після отримання результатів лабораторного дослідження з Києва", - наголосила вона.