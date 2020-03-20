На боротьбу з коронавірусом на Волині виділили 120 мільйонів гривень

Депутати Волинської обласної ради та Луцької міської ради виділили по 60 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Ігор Палиця.
"Сьогодні депутати Волинської обласної ради та Луцької міської ради на позачергових сесіях виділили по 60 мільйонів гривень на боротьбу з епідемією, знявши їх з капітальних видатків. В понеділок на спеціально відкритому окремому рахунку при Волинський обласній клінічній лікарні буде сконцентровано 120 мільйонів гривень", - написав він.
Палиця підкреслив, що це дозволить Волині почати повноцінну підготовку в боротьбі за людські життя.
Як повідомлялося раныше, у Волинській області створюють цілодобовий оперативний штаб з протидії коронавірусу.