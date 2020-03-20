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На боротьбу з коронавірусом на Волині виділили 120 мільйонів гривень

На боротьбу з коронавірусом на Волині виділили 120 мільйонів гривень
15:36 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:Народний депутат Ігор Палиця підкреслив, що це дозволить Волині почати повноцінну підготовку в боротьбі за людські життя.

Депутати Волинської обласної ради та Луцької міської ради виділили по 60 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Ігор Палиця.

"Сьогодні депутати Волинської обласної ради та Луцької міської ради на позачергових сесіях виділили по 60 мільйонів гривень на боротьбу з епідемією, знявши їх з капітальних видатків. В понеділок на спеціально відкритому окремому рахунку при Волинський обласній клінічній лікарні буде сконцентровано 120 мільйонів гривень", - написав він.

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Палиця підкреслив, що це дозволить Волині почати повноцінну підготовку в боротьбі за людські життя.

Як повідомлялося раныше, у Волинській області створюють цілодобовий оперативний штаб з протидії коронавірусу.

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Волинь, Игорь Палиця, Волинська область, Коронавірус.
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