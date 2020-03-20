Разумков передав медичні маски і респіратори одній із київських лікарень

Новини України:Ця лікарня визначена у столиці однією з 7 баз для госпіталізації осіб, які відповідають визначенню випадку COVID-19.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков передав медичні маски і маски респіраторного типу FFP2 для медичних працівників "Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці лікарні у Facebook.

"Висловлюємо щиру подяку голові Верховної Ради Дмитру Разумкову за такі необхідні респіратори! Тепер в нас більше наснаги та сил працювати!", - мовиться у дописі.

Як уточнили у прес-службі Разумкова, йдеться про медичні маски і маски респіраторного типу FFP2 на суму близько 30 тис. грн.

Як повідомлялося раніше, КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня" визначена у столиці однією з 7 баз для госпіталізації осіб, які відповідають визначенню випадку COVID-19.