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МАУ скасувала рейс із Кіпру

МАУ скасувала рейс із Кіпру
15:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:За умови наявності достатньої мінімальної кількості пасажирів авіакомпанія готова виконати чартерний рейс, але не раніше 24 березня.

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала рейс з Республіки Кіпр до Києва, запланований на 20 березня. Про це повідомляє посольство України в Республіці Кіпр у Facebook.

"Станом на 12.00 рейс МАУ на 20.03.20 скасований через низький попит. Вартість квитків 19 пасажирам, які придбали квитки на цей рейс, буде повернута компанією (скарги приймає керівництво МАУ)", - йдеться у повідомленні.

Так, громадяни, які вирішать повернутися в Україну, придбавши квиток на новий рейс, можуть підтвердити свій намір, надіславши відповідну інформацію в посольство на емейл [email protected] з темою повідомлення "рейс 24".

Українці, які перебували на карантині у готелях Єгипту повернулися в Україну

"Нагадуємо, виїзд громадян - не лише обов’язок держави, але й особиста відповідальність кожного, хто в очікуванні безкоштовних рейсів не поспішає повертатися в Україну. Кожен повинен усвідомити наслідки такого рішення. Безкоштовного рейса з Кіпру не буде. А карантинні заходи на Кіпрі можуть бути посилені", - підкреслили у дипвідомстві.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

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Кипр, МАУ, Літак, Коронавірус.
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