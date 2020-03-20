Українці, які перебували на карантині у готелях Єгипту повернулися в Україну

Новини України:Літак авіакомпанії SkyUp спеціально прибув у Хургаду з Шарм-ель-Шейха, щоб повернути громадян в Україну.

Додому з Єгипту повернулися 25 тис. 237 громадян України, серед них 830 осіб, які перебували на карантині у готелях.

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook.

"Станом на 12:00 20 березня: 22 328 громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейха, 2 909 - з Хургади. Вже в Україні усі громадяни, які перебували на карантині в готелях Шарм-ель-Шейху та Хургади - 830 людей. Вони пройшли необхідні контрольні процедури в аеропортах", - ідеться в повідомленні.

Також у МЗС розповіли, що 11 людей, які перебували в Єгипті з нетуристичною метою, сьогодні повернулися в Україну за сприяння посольства України в Єгипті.

Зазначається, що за ініціативи компанії Join Up, літак авіакомпанії SkyUp спеціально прибув у Хургаду з Шарм-ель-Шейха, щоб повернути громадян в Україну.

"Посольство продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп. За можливості такі громадяни відправляються чартерними рейсами з вільними місцями. Також посольство продовжує складати списки людей, яким треба допомогти повернутися в Україну", - запевнили в МЗС.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом останніх п'яти днів з-за кордону в Україну повернулися понад 50 тис. наших співгромадян, на п'ятницю, 20 березня, заплановано ще 42 авіарейси та кілька потягів.