Скачать
П'ятниця, 20.03.2020
У Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію
У Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію
Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Кримським
Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Кримським
Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо
Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо
20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Українці, які перебували на карантині у готелях Єгипту повернулися в Україну

Українці, які перебували на карантині у готелях Єгипту повернулися в Україну
14:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Літак авіакомпанії SkyUp спеціально прибув у Хургаду з Шарм-ель-Шейха, щоб повернути громадян в Україну.

Додому з Єгипту повернулися 25 тис. 237 громадян України, серед них 830 осіб, які перебували на карантині у готелях.

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook.

"Станом на 12:00 20 березня: 22 328 громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейха, 2 909 - з Хургади. Вже в Україні усі громадяни, які перебували на карантині в готелях Шарм-ель-Шейху та Хургади - 830 людей. Вони пройшли необхідні контрольні процедури в аеропортах", - ідеться в повідомленні.

Серіали, які ви повинні передивитися на карантині

Також у МЗС розповіли, що 11 людей, які перебували в Єгипті з нетуристичною метою, сьогодні повернулися в Україну за сприяння посольства України в Єгипті.

Зазначається, що за ініціативи компанії Join Up, літак авіакомпанії SkyUp спеціально прибув у Хургаду з Шарм-ель-Шейха, щоб повернути громадян в Україну.

"Посольство продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп. За можливості такі громадяни відправляються чартерними рейсами з вільними місцями. Також посольство продовжує складати списки людей, яким треба допомогти повернутися в Україну", - запевнили в МЗС.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом останніх п'яти днів з-за кордону в Україну повернулися понад 50 тис. наших співгромадян, на п'ятницю, 20 березня, заплановано ще 42 авіарейси та кілька потягів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МЗС, Эвакуация, Карантин, Коронавірус, Єгипт.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
02 Онкохвора Шеннен Догерті звернулася до людей, які не дотримуються карантину
03 "Дію" завантажили близько двох мільйонів українців
04 Коронавірус покорив Ігри нескорених
05 Як йога та медитація впливає на мозок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Із міського бюджету Києва виділили 250 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
Із міського бюджету Києва виділили 250 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
У Києві перенесли дату прийому документів першачків
У Києві перенесли дату прийому документів першачків
Погода в Україні: насувається різке похолодання
Погода в Україні: насувається різке похолодання
Дотримйтеся простих правил миття рук
Дотримйтеся простих правил миття рук
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся