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У Польщі - сьома смерть від коронавірусу

У Польщі - сьома смерть від коронавірусу
14:48 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Розпорядженням уряду Польщі штраф за недотримання режиму карантину збільшено до 30 тис. злотих (понад 6,5 тис. євро).

Від початку доби у Польщі померла вже друга людина, інфікована коронавірусом, а загальна кількість випадків Covid-19 зросла 563. Про це у Twitter поінформувало Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Загалом кількість осіб, які заразилися коронавірусом, зросла до 563, усі випадки підтверджено, зокрема й у померлих”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначає міністерство, у лікарні міста Радом неподалік Варшави померла сьома жертва коронавірусу: 43-річний пацієнт перебував у тяжкому стані у зв’язку із зараженням Сovid-19.

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За останню добу польська поліція перевірила понад 67 тис. людей на дотримання режиму карантину і виявила 339 випадків його порушення. Також зазначається, що поліція отримала від осіб, які перебувають на карантині, понад 250 прохань про допомогу у купівлі продуктів харчування, ліків чи винесення сміття з будинку.

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Смерть, Пандемия, Польща, Хвороба, Коронавірус.
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