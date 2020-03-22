В Італії оголошено про закриття всіх не життєво важливих підприємств до 3 квітня

Прем'єр Італії Джузеппе Конте в ніч на неділю оголосив про рішення в рамках боротьби з коронавірусом призупинити роботу всіх підприємств, що не мають стратегічного для життя країни значення.
"Ми ухвалили рішення закрити всі не життєво важливі виробництва в усій Італії. Йдеться про всю принципово важливу продукцію і про всі послуги, без яких можна обійтися", - сказав Конте під час звернення до співгромадян.
Ці заходи діятимуть до 3 квітня.
Таким чином прем'єр Італії посилив карантин, введений раніше в березні в країні для стримування поширення коронавірусу.
За словами Конте, Італія, сильно страждає від вірусу, наразилася на найсерйознішу кризу з часів Другої світової війни.
Нові обмежувальні заходи не стосуються сфери логістики і транспорту, медицини і фармацевтики, сфери енергетики і виробництва сільгосппродукції.
Конте закликав співгромадян поставитися до цього рішення "максимально спокійно" і не панікувати. Він запевнив, що всі аптеки, супермаркети та продуктові магазини, продовжать працювати. Це стосується і торгівлі товарами першої необхідності. Громадський транспорт також продовжить роботу.
Обмеження не стосуються пошти, банків і фінансової сфери загалом, страхових компаній.