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В Італії оголошено про закриття всіх не життєво важливих підприємств до 3 квітня

В Італії оголошено про закриття всіх не життєво важливих підприємств до 3 квітня
14:50 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:В Італії у рамках боротьби з коронавірусом до 3 квітня призупинять роботу всіх не життєво важливих підприємств.

Прем'єр Італії Джузеппе Конте в ніч на неділю оголосив про рішення в рамках боротьби з коронавірусом призупинити роботу всіх підприємств, що не мають стратегічного для життя країни значення.

"Ми ухвалили рішення закрити всі не життєво важливі виробництва в усій Італії. Йдеться про всю принципово важливу продукцію і про всі послуги, без яких можна обійтися", - сказав Конте під час звернення до співгромадян.

Ці заходи діятимуть до 3 квітня.

Таким чином прем'єр Італії посилив карантин, введений раніше в березні в країні для стримування поширення коронавірусу.

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За словами Конте, Італія, сильно страждає від вірусу, наразилася на найсерйознішу кризу з часів Другої світової війни.

Нові обмежувальні заходи не стосуються сфери логістики і транспорту, медицини і фармацевтики, сфери енергетики і виробництва сільгосппродукції.

Конте закликав співгромадян поставитися до цього рішення "максимально спокійно" і не панікувати. Він запевнив, що всі аптеки, супермаркети та продуктові магазини, продовжать працювати. Це стосується і торгівлі товарами першої необхідності. Громадський транспорт також продовжить роботу.

Обмеження не стосуються пошти, банків і фінансової сфери загалом, страхових компаній.

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Италия, Карантин, Джузеппе Конте, Коронавірус.
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