Кількість інфікованих у Нідерландах зросла до 4204

Світові новини:У Нідерландах закрили школи, садочки, ресторани та кафе. Супермаркети працюватимуть.

У Нідерландах за добу 43 пацієнти померли, підтверджено 573 нових випадків коронавірусу. Станом на середину дня 22 березня загалом у Нідерландах кількість хворих зросла до 4204.

Про це Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 43 пацієнти померли, виявлено 573 нових хворих. Загалом 4204 хворих і 179 померлих”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Як повідомлялося, у Нідерландах через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс Євробачення-2020, який цього року мав проходити у Роттердамі. Ігри Нескорених 2020 перенесли на 2021 рік. Судове засідання у справі МН17 має відбутися 23 березня 2020 року о 10:00, але без присутності громадськості та преси. Стежити за судовим процесом усі охочі зможуть через пряму трансляцію.