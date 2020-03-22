Вакцину проти коронавірусу розроблятимуть щонайменше рік

Світові новини:Майкл Райан повідомив, що розробка та тестування вакцини проти коронавірусу може тривати мінімум рік.

Розробка та випробування вакцин проти нового коронавірусу триватимуть щонайменше рік.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, повідомляє The Star.

"Ми повинні переконатися, що вони абсолютно безпечні ... ми думаємо щонайменше рік", - сказав Райан відповідаючи на запитання, коли з'являться вакцини проти коронавірусу.

Як повідомлялося, у світі на ранок 22 березня зареєстровано 307 280 випадків захворювання на Covid-19, зокрема 13 049 летальних, а 92 376 людей одужали; за межами Китаю зафіксовано 225 932 випадки.