Меркель заявила, що йде на карантин

Світові новини:Канцлер пішла на карантин відразу після оголошення рішучих загальнодержавних заходів щодо обмеження контактів.

Канцлер ФРН Ангела Меркель самоізолювалася на карантин. Про це повідомляє Німецьке Радіо.

«Канцлер Меркель вимушена піти на домашній карантин», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Меркель минулої п’ятниці контактувала з лікарем, у якого підтверджено інфікування коронавірусом.

Як повідомлялося, у Німеччині щонайменше на 2 тижні вводиться жорсткий контроль на контакти, який передбачає можливість спілкування виключно в колі людей, які проживають в одному помешканні, або зустріч однієї людини з іншою людиною, яка не є членом родини.