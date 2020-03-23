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Макрон: Це війна і вона буде продовжуватися

Макрон: Це війна і вона буде продовжуватися
12:42 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Світові новини:Президент Макрон закликає французів готуватися до економічної кризи.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав французів готуватися до «безпрецедентних» наслідків коронавірусу для французької економіки.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю офіційному урядовому віснику Le Journal du Dimanche.

"Ми зіткнемося з реальною економічною кризою. Те, що ми вже пережили через епідемію коронавірусу - ще далеко не все", - сказав він.

За словами президента Франції, в майбутньому епідемія завдасть значної шкоди фінансовій системі країни. "Це війна, і вона буде продовжуватися", - вважає Макрон.

Він не виключив, що найближчим часом влада країни може зробити нові офіційні заяви. "Ми повинні впоратися з надзвичайною санітарною ситуацією. Захистити найслабших і літніх, а після - і саму систему охорони здоров'я", - зазначив Макрон.

У виданні зазначають, що ситуація в Єлисейському палаці після початку епідемії сильно змінилася. Президент скасував усі офіційні прийоми, а в самій будівлі знаходиться лише кожен третій співробітник. Зі своєю командою Макрон спілкується телефоном та через інтернет, використовуючи в тому числі месенджер Telegram.

Згідно з останніми офіційними даними, станом на вечір неділі 22 березня, у Франції зафіксовано 16018 підтверджених випадків захворювання, 674 особи померло. Кількість госпіталізованих пацієнтів досягла 7740, з них 1746 - у відділеннях інтенсивної терапії (приблизно третина важких хворих віком від 40 до 65 років). За добу у лікарнях зафіксовано 112 летальних випадків, при цьому до цієї статистики не включені дані про смерть у будинках для літніх людей та вдома.

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За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710, з них понад 99 тисяч осіб одужали, померло 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.

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Париж, Франция, Эмманюэль Макрон, Коронавірус.
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