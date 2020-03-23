Росія дозволила в'їзд мешканцям окупованих територій Донбасу

Росія дозволила в’їзд жителям "Л/ДНР" у період карантину.

Уряд Росії дозволив в'їжджати в країну мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на розпорядження Кабінету міністрів РФ.

Заборону на в’їзд іноземців до Росії іноземців на період карантину, вирішили «не застосовувати стосовно громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України».

У розпорядженні Кабміну РФ це пояснюється «економічною і транспортною блокадою» з боку України щодо окупованих територій.

Крім того, Росія вирішила не закривати повітряні пункти пропуску через кордон для громадян країн-членів СНД, зокрема України, а також самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. Цю категорію іноземців мають пропускати також через інші пункти, якщо вони повертаються до себе на батьківщину.

Нагадаємо, Росія запровадила обмеження на в’їзд іноземців у країну на період з 18 березня по 1 травня 2020 року.

15 березня штаб операції Об’єднаних сил оголосив, що на два тижні закриває пункти пропуску на Донбасі.