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У "Слузі народу" виступили проти переговорів з ОРДЛО

У "Слузі народу" виступили проти переговорів з ОРДЛО
21:59 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Новини України:У "Слузі народу" вимагають не допустити представників ОРДЛО до переговорів України з РФ.

Представники політичної партії "Слуга народу" вимагають не допустити участі представників ОРДЛО у переговорах України з РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.

Текст заяви народних депутатів розмістила у Facebook голова комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська. 

"Ми, народні депутати України – представники політичної партії "Слуга народу" - не можемо не звернути увагу на низку подій навколо переговорів з Російською Федерацією. Поділяємо стурбованість громадськості триваючими заявами різних посадових осіб щодо можливості відновлення постачання води до окупованої Автономної Республіки Крим; неприйнятними заявами про те, що на сході України відбувається внутрішній конфлікт та ін. Не можемо також не помітити схвалене представниками України в рамках Тристоронньої контактної групи рішення про створення Консультативної ради в рамках політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи. Тривогу викликає той факт, що до утворюваної Консультативної ради увійдуть на рівних правах представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей України, як сторони консультацій", - йдеться у заяві. 

Депутати наголошують, що усі переговори щодо забезпечення прав та інтересів громадян України, а також щодо припинення збройної агресії повинні вестись винятково з Російською Федерацією та її представниками.

"Відповідно до законодавства України на тимчасово окупованій території України, узурпувавши виконання владних функцій, діють окупаційні органи влади Російської Федерації. Відтак, українське законодавство унеможливлює визнання в будь-якій формі будь-яких органів влади так званих ЛНР, ДНР, ОРДЛО і таке ін. Легітимність представників так званих ОРДЛО може бути визнана лише в тому разі, якщо вони призначені законними представниками України чи законними органами влади нашої держави. Ми усвідомлюємо, що створювана Консультативна рада є лише дорадчим органом без права прийняття рішень. Разом з тим, на наше переконання, реалізація на практиці оприлюдненого українськими ЗМІ положення про згадану Консультативну раду закладає основу для того, щоб поставити під сумнів закріплену в законодавстві України позицію нашої держави про те, що на сході України відбувається збройна агресія з боку Російської Федерації, яка тимчасово окупувала Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та території в Донецькій та Луганській областях. Такий підхід може поставити під сумнів продовження санкцій наших західних партнерів. Крім того, він жодним чином не вирішує безпекову складову конфлікту на Донбасі", - зазначається у заяві.

У цьому зв’язку представники "Слуги народу" звертаються до Президента України Володимира Зеленського щодо необхідності, в умовах суперечливої громадської реакції на останні Мінські ініціативи, надати доручення представникам України в Тристоронній контактній групі та усім переговірникам України повернутися в рамки законодавства України та не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення Консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримку народу України, протирічать діючому законодавству держави та національним інтересам.

"Також закликаємо Президента України Володимира Зеленського зобов’язати делегацію України на переговорах з Російською Федерацією проводити на регулярній основі консультації та інформувати Верховну Раду України щодо підходів та стану переговорів", - йдеться у заяві.

Станом на 21.10 документ підписали 45 членів фракції "Слуга народу". Список доповнюється.

Нагадаємо, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

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Водночас, на брифінгу в п'ятницю, 13 березня, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що представники ОРДЛО підписали протокол засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня, в якому йдеться про створення Консультативної ради, як спостерігачі.

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ВРУ, ОРДЛО, Слуга народу, Андрій Єрмак.
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