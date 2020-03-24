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Великобританя приєдналася до країн з суворим карантином

Великобританя приєдналася до країн з суворим карантином
04:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Британія запровадила суворий карантин: виходити з дому заборонено.

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон увечері 23 березня оголосив про серйозні обмеження, які запроваджують у країні через епідемію коронавірусу.

Про це пише BBC.

"Від сьогоднішнього вечора я змушений дати британцям чітку вказівку — ви маєте лишатися вдома", — сказав Джонсон у зверненні.

Він перерахував підстави, за яких дозволяється виходити з домівок:

  • похід до крамниць, але лише за товарами першої необхідності та якомога рідше;
  • одна форма фізичної активності на день, як-от пробіжка, прогулянка (самостійно чи з членами сім'ї);
  • будь-яка медична потреба, приміром, надання першої допомоги;
  • відвідування роботи й повернення з неї додому, але лише в разі крайньої потреби і якщо її не можна виконувати віддалено.

Окрім того, уряд негайно розпорядився закрити всі крамниці, окрім із товарами першої необхідності, а також бібліотеки, дитячі та спортивні майданчики, місця богослужіння тощо. У Британії забороняють також зібрання понад двох осіб одночасно, якщо лише вони не є членами однієї сім'ї, і всі заходи на кшталт весіль та хрещень — за винятком похоронів. Відкритими залишаться лише парки — для фізичних вправ, про які вже йшлося.

Впроваджувати обмеження буде британська поліція, додав Джонсон, зокрема через штрафи й розгін масових зібрань.

Зазначені обмеження триватимуть щонайменше три тижні (тобто до 13 квітня) і після цього можуть бути зняті, змінені чи продовжені, пояснив британський прем'єр.

Крім того, 7500 лікарів погодилися повернутися з пенсії для роботи в Національній службі охорони здоров'я Великої Британії на час боротьби з коронавірусом.

ВООЗ повідомляє про стрімке поширення коронавірусу у світі

Нагадаємо: станом на 23 березня кількість осіб з Covid-19 у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.

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Борис Джонсон.
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