Німеччина почала приймати хворих на коронавірус італіців

Світові новини:Нымеччина погодилися на прохання уряду Італії взяти на лікування італійців.

У ніч на вівторок, 24 березня, до аеропорту "Лейпциг-Галле" прибув літак італійських військово-повітряних сил з вісьмома італійськими хворими на COVID-19. Про це повідомляє DW.

"Напередодні у ФРН погодилися на прохання уряду Італії взяти на лікування італійців, хворих на викликану новим коронавірусом хворобу COVID-19", - пише видання.

Так, глава уряду німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер погодився розмістити хворих у лікарнях Дрездена та Лейпцига, які повідомили про наявність ресурсів та готовність прийняти додаткових пацієнтів.

Зазначається, що у Саксонії станом на понеділок, було зафіксовано 865 випадків інфікування коронавірусом, троє людей померло від викликаної ним хвороби.

Нагадаємо, станом на 5:50 вівторка, у світі 381 293 інфікованих. У свою чергу, одужали 101 344 людини, померлих 16 572 особи.