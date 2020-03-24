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Німеччина почала приймати хворих на коронавірус італіців

Німеччина почала приймати хворих на коронавірус італіців
09:57 Сьогодні Телеграф УНН

Світові новини:Нымеччина погодилися на прохання уряду Італії взяти на лікування італійців.

У ніч на вівторок, 24 березня, до аеропорту "Лейпциг-Галле" прибув літак італійських військово-повітряних сил з вісьмома італійськими хворими на COVID-19. Про це повідомляє DW.

"Напередодні у ФРН погодилися на прохання уряду Італії взяти на лікування італійців, хворих на викликану новим коронавірусом хворобу COVID-19", - пише видання.

Так, глава уряду німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер погодився розмістити хворих у лікарнях Дрездена та Лейпцига, які повідомили про наявність ресурсів та готовність прийняти додаткових пацієнтів.

Зазначається, що у Саксонії станом на понеділок, було зафіксовано 865 випадків інфікування коронавірусом, троє людей померло від викликаної ним хвороби.

Статистика коронавірусу: 16,5 тисяч жертв і понад 100 тисяч одужали

Нагадаємо, станом на 5:50 вівторка, у світі 381 293 інфікованих. У свою чергу, одужали 101 344 людини, померлих 16 572 особи.

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Все по темі:

Италия, Пандемия, Німеччина, Коронавірус, Лейпциг-Галле.
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