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Україна продовжує евакуйовувати своїх громадян

Україна продовжує евакуйовувати своїх громадян
15:11 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

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Четверта група громадян України у складі 210 осіб, із запланованих 1467, які мали труднощі з поверненням додому після 17 березня через епідемію коронавірусу, вилетіла у вівторок із Франції до України. Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив керівник відділу консульсько-правових питань посольства України у Франції Микола Собко.

«Четверта група у кількості 210 українських громадян вилетіла до Києва із паризького аеропорту Бове», - розповів дипломат.

Загалом, як зазначив Собко, посольство доклало зусиль для повернення додому 644 українських громадян із 1467, які виявили таке бажання та зареєструвалися.

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У посольстві повідомили, що повернення українців забезпечується авіакомпаніями SkyUp та «Міжнародні авіалінії України».

Решта громадян України буде відправлена додому наступними чартерами упродовж найближчих днів.

Консул відзначив, що саме українські авіакомпанії також забезпечать повернення французьких громадян з України до Франції в умовах обмеження та заборон транспортних сполучень між державами в Європі та у світі, спричинених пандемією коронавірусу.

Він наголосив, що посольство також організувало трансфер автобусами для українців із Парижа до аеропорту Бове, що поблизу французької столиці.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Франция, Эвакуация, Карантин, Україна, Коронавірус.
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