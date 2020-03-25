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У Франції від коронавірусу померло більше тисячі людей

У Франції від коронавірусу померло більше тисячі людей
11:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Франція на сьогодні посідає шосте місце за кількістю заражених у світі та четверте - у Європі.

У Франції зафіксовано 1100 смертей від коронавірусної хвороби Covid-19, зокрема лише за останню добу 240. Про це заявив керівник Головного управління охорони здоров‘я Жером Соломон, повідомляє радіостанція Europe 1.

«Наразі 10 176 осіб госпіталізовані, в тому числі 2516 осіб у відділеннях інтенсивної терапії, - це на 434 більше, ніж у понеділок. Загалом померло 1100 осіб, з них 240 - за останні 24 години», - сказав посадовець.

Водночас, за його словами, це лише зафіксовані у лікарнях летальні випадки.

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«1100 зафіксованих смертей - лише невелика частина жертв коронавірусу. Французи вмирають (від коронавірусу) в лікарнях, удома і у будинках пристарілих, однак в офіційних даних МОЗ фіксуються лише летальні випадки літніх людей у лікарнях. Днями ця статистика також буде оприлюднена», - сказав Соломон.

Він уточнив, що серед заражених 34% становлять люди віком до 60 років, а 58% - віком від 60 до 80 років. У Франції 85% летальних випадків становлять пацієнти віком від 70 років. Водночас з лікарень країни виписали близько 3,2 тис. пацієнтів, які одужали.

Франція на сьогодні посідає шосте місце за кількістю заражених у світі та четверте - у Європі. У країні підтверджено 22 300 випадків зараження, більше лише в Італії (69 177 інфікованих), Іспанії (42 058) та Німеччині (36 116).

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Як повідомлялося, відучора у Франції запроваджено режим надзвичайного санітарного стану терміном на 2 місяці. Згідно з законом, уряду надаються виняткові повноваження, в т.ч. щодо обмеження прав і свобод громадян (свободи пересування, зібрань, підприємництва) і вжиття екстрених економічних заходів. У вівторок Наукова рада, скликана урядом для боротьби з епідемією коронавірусу, порекомендував президентові Емманюелю Макрону продовжити карантинні заходи щонайменше до кінця квітня.

Як повідомлялося, за даними Worldometers, станом на ранок 25 березня у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.

В Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них чотири летальні.

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Франция, Смерть, Вирус, Пандемия, Коронавірус.
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