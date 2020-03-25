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Кордони Польщі будуть закриті ще 20 днів

Кордони Польщі будуть закриті ще 20 днів
17:35 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф Українська правда

Світові новини:У зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу польський уряд прийняв рішення продовжити тимчасове закриття кордонів.

Уряд Польщі продовжив тимчасове закриття кордонів ще на 20 днів, від сьогодні до 13 квітня цього року.

Про це повідомляє портал Money.pl.

"Здійснення контролю, в тому числі можливість обмеження на засадах, визначених у Кодексі про кордони Шенгенської зони, буде коригуватися, відповідно до ступеня небезпеки, громадського порядку або державної безпеки у зв'язку з виникненням серйозної загрози для громадської охорони здоров'я, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19", - сказано в постанові польського уряду.

У Польщі ввели жорсткі обмеження через коронавірус

Спочатку польські кордони були закриті для іноземців на 10 днів, починаючи з неділі 15 березня.

При цьому всі поляки – можуть повернутися на батьківщину. Після повернення їх поміщають в обов'язковий 14-денний домашній карантин.

Призупинено міжнародне пасажирське авіасполучення та залізничне сполучення.

Товари виїжджають і в'їжджають в Польщу без перешкод.

За останніми даними, у Польщі від коронавірусу померли 13 людей, заражених - 957.

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Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Польща, "Кордон", Коронавірус, Covid-19.
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