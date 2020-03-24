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У Польщі ввели жорсткі обмеження через коронавірус

У Польщі ввели жорсткі обмеження через коронавірус
16:46 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:У Польщі вже діють 19 інфекційних лікарень для прийому хворих на коронавірус, а потрібно буде створити ще більше.

У Польщі запроваджують більш жорсткі обмеження у рамках протидії коронавірусу: максимальне обмеження виходу з дому, пересування у групах не більше двох осіб, участь у богослужіннях і похоронах у групах не більше п’яти осіб.

Про нові обмеження, які діятимуть до 11 квітня, поінформували під час спільної пресконференції у Варшаві глава польського уряду Матеуш Моравецький і міністр охорони здоров’я РП Лукаш Шумовський.

“Ми повинні й надалі обмежувати перебування людей у групах практично до абсолютного мінімуму. Пересування повинно відбуватися не більше, ніж по дві особи”,- заявив Моравецький.

Він підкреслив, що такими жорсткими обмеженнями уряд “купує” собі додатковий час, аби краще підготувати до епідемії службу охорони здоров’я і створити нові місця, де можна приймати хворих.

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Моравецький закликав поляків обмежити пересування у громадському транспорті. В автобусах, трамваях і метро має зберігатися значна дистанція між подорожуючими: поодинокі пасажири мають займати місця через ряд.

Глава польського уряду зауважив, що дуже жорсткі обмеження вводяться для того, щоб через кілька тижнів ситуація у країні покращилася і можна було зняти заборону на пересування і відвідування публічних закладів. Відтак, за його словами, на сьогодні немає потреби перенесення на пізніший термін президентських виборів, які мають відбутися у травні, чи екзаменів у школах.

Керівник МОЗ Польщі Шумовський підкреслив: якщо поляки не зможуть зараз обмежити вихід з дому “практично до нуля”, то не вдасться врятувати багатьох життів. У зв’язку з цим у Польщі вводиться заборона на вихід з дому за винятком нагальних потреб – прямування на роботу і повернення з неї додому, відвідання продуктового магазину та аптеки.

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Керівник МОЗ повідомив, що обмеження стосуватимуться участі в богослужіннях чи похоронах у групах до п’яти осіб, і зауважив, що обмежувальні заходи діятимуть до 11 квітня.

Шумовський також поінформував, що по всій Польщі розподілено 100 тис. тестів на виявлення коронавірусу, щодня виконується до 3 тис. тестів. Він зазначив, що їх нестачі не буде, оскільки найближчим часом до Польщі буде привезено сотні тисяч нових тестів.

Керівник МОЗ Польщі повідомив, що до інфекційних лікарень передано також тисячі так званих експрес-тестів. У цьому контексті він зауважив: у Польщі отримують інформацію з інших країн про те, що ці тести не є настільки точними, як би цього хотілося. Відтак, зараз вони проходять перевірку в Польщі.

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За останньою інформацією, кількість заражених у Польщі зросла до 799 осіб, померли дев’ять з них.

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Карантин, Пандемия, Польща, Коронавірус.
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