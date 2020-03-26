Чехія посилила обмеження через коронавірус

Світові новини:Обмеження на пересування осіб спрямовано на запобігання поширення коронавірусу.

Міністерство охорони здоров’я Чехії розширило запроваджені урядом заходи, спрямовані на запобігання поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Novinky.

Так, обмеження на вільне пересування осіб тепер доповнюється додатковим пунктом, в якому прямо говориться, що "пропонується перебування в громадських місцях не більше двох осіб, за винятком членів одного домогосподарства, підприємницької чи іншої аналогічної діяльності, участі у похороні з дотриманням дистанції не менше двох метрів".

До вівторка обмеження на пересування формулювалося тільки в загальних рисах.

Пакет заходів, був прийнятий прем'єр-міністром Андреєм Бабішем у понеділок і повинен залишатися в силі до 1 квітня.

Ці заходи, а також інші обмеження спрямовані на запобігання і обмеження поширення коронавірусу, який до теперішнього часу у Чехії призвів до смерті 5 осіб, інфіковані 1497 людей.

Нагадаємо, глава чеського кризового штабу Роман Примула заявив, що прикордонні обмеження в Чехії через коронавірус можуть тривати до двох років.