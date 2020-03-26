Двоє українців лікуються від коронавірусу у Польщі

Світові новини:Посол України в Польщі повідомив, двоє українців захворіло на коронавірус у Польщі, зараз вони чудово себе почувають.

У Польщі зафіксовано два випадки інфікування новим коронавірусом громадян України, повідомив український посол у Польщі Андрій Дещиця.

"У нас було - з того, що я пам'ятаю - два випадки громадян України, які були інфіковані. Вони чудово почуваються. Наше генеральне консульство в Кракові контактувало з ними: один із них у лікарні, один із них - удома на карантині", - сказав Дещиця в ефірі телеканалу "Україна 24" в середу ввечері.

Дипломат зазначив, що посольство України перекладає українською мовою всі рішення польського уряду, які стосуються громадян України, та розміщує їх на сторінці посольства у Facebook.

Крім того, кілька польських порталів за власною ініціативою українською мовою роз'яснюють, як поводитися громадянам України, котрі перебувають у Польщі.