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Понад тисячу українців евакуюють поїздами з Перемешля

Понад тисячу українців евакуюють поїздами з Перемешля
20:42 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:З Польщі до України прибуде понад 1200 співвітчизників, До України уже повернулося більше 6 тисяч осіб.

У середу, 25 березня, понад 1200 українців повернуться поїздами з Польщі, повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"Сьогодні виїхало цими двома поїздами понад 1200 осіб. Це ті особи, які можуть купити квитки через онлайн-реєстрацію і через сайт "Укрзалізниці", попередньо завчасно звернувшись до посольства про те, що вони хочуть виїхати з Польщі. Таких поїздів ми відправили вже десять. Це близько 600 пасажирів у кожному поїзді. Тож понад 6 тис. осіб поїздами виїхали в Україну", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" у середу.

Водночас Дещиця зазначив, що охочих виїхати з Польщі в Україну "досить багато". "Тому що якщо пам'ятаємо, буквально ще кілька тижнів тому фігурувала цифра, що в Польщі - понад мільйон українців", - пояснив дипломат.

 Кордони Польщі будуть закриті ще 20 днів

За його словами, багато хто не може скористатися цим поїздом через обмежену кількість місць. Дещиця наголосив, що через це для таких осіб найкращим способом повернутися в Україну буде піший перехід через пункт пропуску "Медика - Шегині", проте поки що він закритий.

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Эвакуация, Инфекция, Пандемия, Польща, "Кордон", Коронавірус, Covid-19.
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