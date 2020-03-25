Понад тисячу українців евакуюють поїздами з Перемешля

Новини України:З Польщі до України прибуде понад 1200 співвітчизників, До України уже повернулося більше 6 тисяч осіб.

У середу, 25 березня, понад 1200 українців повернуться поїздами з Польщі, повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"Сьогодні виїхало цими двома поїздами понад 1200 осіб. Це ті особи, які можуть купити квитки через онлайн-реєстрацію і через сайт "Укрзалізниці", попередньо завчасно звернувшись до посольства про те, що вони хочуть виїхати з Польщі. Таких поїздів ми відправили вже десять. Це близько 600 пасажирів у кожному поїзді. Тож понад 6 тис. осіб поїздами виїхали в Україну", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" у середу.

Водночас Дещиця зазначив, що охочих виїхати з Польщі в Україну "досить багато". "Тому що якщо пам'ятаємо, буквально ще кілька тижнів тому фігурувала цифра, що в Польщі - понад мільйон українців", - пояснив дипломат.

За його словами, багато хто не може скористатися цим поїздом через обмежену кількість місць. Дещиця наголосив, що через це для таких осіб найкращим способом повернутися в Україну буде піший перехід через пункт пропуску "Медика - Шегині", проте поки що він закритий.