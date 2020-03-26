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Через пандемію Франція виводить війська з Іраку

Через пандемію Франція виводить війська з Іраку
09:28 Сьогодні Телеграф УНН Фото:pixabay.com

Світові новини:Франція виводить війська через призупинення навчальних програм іракської армії у зв'язку з коронавірусом.

Франція через епідемію виводить своїх солдатів з Іраку.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що таке рішення було прийнято після того, як міжнародна коаліція, яка бореться з терористичним угрупуванням "Ісламська держава", призупинила навчальні програми іракської армії через поширення коронавірусу.

Так, близько 200 французьких військовослужбовців найближчим часом відправляться додому.

У Франції з початку епідемії від наслідків коронавірусу померла 1331 людина. Офіційно підтверджено 25, 600 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.

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Все по темі:

Франция, Иран, Инфекция, Пандемия, Військові, Війна, Коронавірус, Covid-19, Солдати.
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