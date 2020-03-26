Віце-прем'єр Іспанії Кармен Кальво інфікована коронавірусом

Світові новини:Кальяво госпіталізували з респіраторною інфекцією, до цього тести на коронавірус показували негативний результат.

Тест віце-прем'єра Іспанії Кармен Кальво на наявність коронавірусної інфекції дав позитивний результат.

Про це йдеться в заяві, опублікованій в середу канцелярією прем'єр-міністра Іспанії.

Згідно із заявою, тест Кальво, що був проведений у вівторок, дав позитивний результат. Минулого тижня Кальво була госпіталізована з респіраторною інфекцією. Попередні кілька тестів на COVID-19 виявилися негативними.

За даними іспанських ЗМІ, наразі Кальво проходить ізольоване лікування в одній з клінік в Мадриді, її стан поліпшується.