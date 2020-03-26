Віце-прем'єр Іспанії Кармен Кальво інфікована коронавірусом

Тест віце-прем'єра Іспанії Кармен Кальво на наявність коронавірусної інфекції дав позитивний результат.
Про це йдеться в заяві, опублікованій в середу канцелярією прем'єр-міністра Іспанії.
Згідно із заявою, тест Кальво, що був проведений у вівторок, дав позитивний результат. Минулого тижня Кальво була госпіталізована з респіраторною інфекцією. Попередні кілька тестів на COVID-19 виявилися негативними.
За даними іспанських ЗМІ, наразі Кальво проходить ізольоване лікування в одній з клінік в Мадриді, її стан поліпшується.