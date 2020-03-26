В Італії 101-річний чоловік одужав після коронаврусу

Світові новини:Італійський довгожитель поборов коронавірусну інфекцію, родина відвезла чоловіка додому.

В Італії 101-річний чоловік видужав від коронавірусу та був виписаний з лікарні додому.

Про це у четвер повідомила у своїй заяві заступниця мера італійського міста Ріміні Глорія Лісі, пише "Європейська правда".

Минулого тижня пацієнта, пан П., госпіталізовали в лікарню Ріміні з позитивним результатом аналізу на коронавірус.

"Пан П. з Ріміні народився в 1919 році, в розпал іншої трагічної світової пандемії. Він бачив все: голод, біль, прогрес, кризу і відновлення. Перетнувши 100-річний бар'єр, доля поставила перед ним цей новий виклик, невидимий і жахливим одночасно", - зазначила заступниця мера.

За словами Лісі, у четвер вранці вона дізналася, що пацієнта виписали з лікарні і родина відвезла його додому.

"Надія на майбутнє для всіх нас в організмі людини, якій більше ста років, у той час, коли сумні хроніки цих тижнів щодня механічно повідомляють про вірус, який особливо вражає людей похилого віку. Він це зробив. Пан П. зробив це. Навчив нас, що навіть у 101 рік майбутнє ще не написане", - завершила емоційного листа чиновниця.