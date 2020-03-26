В Угорщині загорівся автобус з українськими заробітчанами

Світові новини:В Угорщині вранці у четвер, 26 березня, загорівся автобус, який перевозив близько 40 українців, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"26 березня вранці на автодорозі М-3 (15 км від Будапешта) загорівся автобус, що перевозив приблизно 40 українців, які поверталися в Україну. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - зазначив дипломат.

Він поінформував, що перевезення було організовано роботодавцем громадян України у зв’язку із призупиненням роботи заводу, де вони працювали.

Директор департаменту також повідомив, що роботодавець доправив інший автобус до місця перебування українців для продовження їхньої поїздки до угорсько-українського кордону.

За його словами, обставини інциденту встановлюються угорськими правоохоронними органами.

"Наші співвітчизники зі скаргами або проханнями до Посольства України в Угорщині не зверталися", - зазначив Погорельцев.