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Четвер, 26.03.2020
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Статистика захворюваності на коронавірус в країнах Балтії

Статистика захворюваності на коронавірус в країнах Балтії
14:17 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:Литва, Латвія та Естонія повідомляє про кількість інфікованих коронавірусною інфекцією.

Міністерство охорони здоров'я Литви заявило, що на ранок четверга в країні зафіксували 290 підтверджених випадків інфікування Covid-19.

Про це інформує Delfi із посиланням на литовське Міністерство охорони здоров"я.

"У країні зафіксовано 290 випадків коронавірусу", - повідомили у відомстві.

Також там уточнили, що наразі хвороба забрала життя чотирьох людей. Одужала одна людина. 25 березня було перевірено 849 зразків. Загалом перевірено 4320 зразків. Свої дані Національному центру громадської охорони здоров'я надали 74 887 осіб.

У Литві у зв'язку з поширенням коронавірусу оголошено надзвичайний стан. Закриті кордони, заборонені масові заходи, закриті всі магазини, крім продуктових та аптек. Карантин у зв'язку з коронавірусом продовжено до 13 квітня.

У Латвії за минулу добу проведено 817 аналізів на коронавірус. Інфекцію підтверджено у 23 осіб. На сьогодні в Латвії зареєстровано 244 випадки захворювання на коронавірус Covid-19, повідомляє у Twitter Центр профілактики та контролю захворювань.

У Латвії підтвердили нові випадки коронавірусу

"Результати лабораторних досліджень, проведених Національною референс-лабораторією та лабораторією Е.Гулбіса: напередодні було проведено 817 досліджень осіб із підозрою на наявність Covid-19, інфекція була підтверджена у 23 осіб. Усього в Латвії підтверджено 244 випадки", - йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що 25 березня в Латвії з'явилися перші невідстежувані випадки інфікування Covid-19 - у людей не було контакту з хворими, вони не були за кордоном. Про це розповів представник Центру профілактики і контролю захворювань Юрій Перевощиков. Щонайменше для п'яти пацієнтів, у яких знайшли Covid-19, не можна відстежити джерело зараження від раніше відомих випадків. Це означає, що поширення захворювання вже почалося в Латвії.

"Під час оголошеного в Латвії надзвичайного стану деякі жителі Латвії повелися вкрай безвідповідально і надали неправдиві відомості про перебування за кордоном", - заявив начальник Головного управління поліції порядку Держполіції Нормунд Крапсіс.

Наприклад, одна людина, повернувшись із Фінляндії, пішла до банку й не повідомила про свою закордонну поїздку. Пізніше поліція з'ясувала це і притягла цю людину до адміністративної відповідальності.

Крапсіс нагадав, що з сьогоднішнього дня Державна прикордонна охорона буде передавати Держполіції анкети латвійців, які повертаються з-за кордону. У цих анкетах жителі Латвії зобов'язуються негайно, не пізніше ніж протягом шести годин дістатися до свого місця проживання і протягом двох тижнів дотримуватися самоізоляції.

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Латвії було оголошено надзвичайний стан, який діятиме до 14 квітня.

В Естонії за останню добу виявили 134 нових випадки зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих сягнула 538 осіб, повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR із посиланням на Департамент здоров'я.

"На ранок 26 березня в Естонії коронавірус було діагностовано у 538 осіб... За останню добу в країні виявлено 134 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією порівняно з лабораторними даними, опублікованими 25 березня", - йдеться у повідомленні.

Такий різкий стрибок фахівці пояснюють як зміною методики збору даних, так і тим, що в Естонії стали робити набагато більше тестів на коронавірус - на цю мить їх кількість зросла приблизно до 1000 за добу.

Станом на вечір середи 29 пацієнтів в Естонії потребували госпіталізації через коронавірус. Семеро людей перебували у відділенні інтенсивної терапії, з яких шість - у критичному стані. У середу в Естонії зафіксували і першу смерть унаслідок Covid-19.

Від початку епідемії в Естонії зроблено в цілому 7090 аналізів.

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Все по темі:

Эстония, Литва, Латвия, Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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