В Естонії зростає кількість заражених коронавірусом

Світові новини:Більшість випадків захворювання проходять у легкій формі, майже всі пацієнти перебувають на домашньому лікуванні.

За останню добу в Естонії було виявлено 9 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість заражених сягнула 267. Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR з посиланням на Департамент здоров'я.

«За останню добу в Естонії було виявлено 9 нових випадків зараження коронавірусом, станом на ранок 19 березня загальна кількість заражених становить 267», - йдеться у повідомленні

Наразі в лікарні з симптомами коронавірусу перебувають восьмеро людей, п'ятеро з яких були поміщені в лікарню за останню добу, повідомив у четвер Департамент здоров'я. Інтенсивна терапія нікому з госпіталізованих не потрібна.

З 31 січня в Естонії було проведено загалом 2259 тестів на Covid-19. Наразі лабораторії в стані аналізувати 500-600 тестів на коронавірус за добу.

Найближчими днями у восьми містах Естонії - Таллінні, Тарту, Пярну, Курессаарі, Вільянді, Нарві, Пайде і Кохтла-Ярве - буде запущено розширене тестування на коронавірус на підставі направлення від сімейного лікаря. Ці пункти працюватимуть за принципом drive-in, перший з них буде відкритий у Таллінні.

Водночас, з урахуванням зростаючого поширення вірусу, Департамент здоров'я Естонії не вважає за доцільне тестування пацієнтів з легкими симптомами вірусного захворювання.

У зв'язку зі спалахом коронавірусу уряд з 12 березня оголосив в Естонії надзвичайний стан, який діятиме до 1 травня, якщо пізніше уряд не змінить рішення.

Як повідомлялося, станом на ранок четверга загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 219 367, померли – 8 970 людей, одужали – 85 749.

На території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на Covid-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).