Російські кораблі біля берегів Великої Британії

Світові новини:Дев'ять кораблів Королівського флоту Великої Британії супроводжували сім російських військових кораблів після високого рівня активності у протоці Ла-Манш.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на Міністерство оборони Британії.

"Дев’ять британських кораблів ВМС супроводжували сім російських військових кораблів після виявлення "незвичайно високого рівня активності" у Ла-Манші й Північному морі", - йдеться у повідомленні.

Британські військові спостерігали за кожним рухом російських кораблів за допомогою сучасних радарів, камер спостереження та датчиків, які дозволяють відстежувати їхній напрямок та швидкість, коли вони пропливали повз британські острови.

Берегове патрульне судно HMS Tyne провело більше тижня у Ла-Манші, відслідковуючи рух російських кораблів, коли вони проходили повз південне узбережжя Великої Британії.

Зазначається, що активність росіян у регіоні збіглася у часі з рішенням ВМС перенаправити свої основні зусилля на підготовку надання допомоги британській Нацслужбі охорони здоров'я та іншим урядовим відомствам у подоланні коронавірусу.