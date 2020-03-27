Угорщина ввела комендантську годину задля запобігання поширенню коронавірусу

Світові новини:Угорщина посилює протиепідемічні заходи та вводить в країні комендантський час на 16 днів.

Угорський уряд запровадив комендантську годину на території країни - обмеження діятиме до 11 квітня.

Про це повідомляє Hungary Today.

"Прем'єр-міністр Віктор Орбан у п'ятницю оголосив комендантську годину в Угорщині", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, жителям країни дозволяється залишати домівки лише для того, щоб поїхати на роботу або для вкрай необхідних для них справ.

Продовольчі магазини та аптеки будуть відкриті для людей старше 65 років лише в період 9:00-12:00 щодня - решті громадянам буде заборонено здійснювати покупки в цей час.

За словами Орбана, усі паби та кінотеатри по всій країні будуть закриті. Водночас ресторани, кафе та магазини працюватимуть до 15:00.

Згідно з даними видання, в Угорщині зараз зафіксовано 300 випадків зараження коронавірусом та 10 смертей.