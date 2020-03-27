У Туреччині запускають серійне виробництво апаратів штучної вентиляції легень

Світові новини:Поставки вітчизняних дихальних апаратів планується розпочати 15 квітня.

У Туреччині запускають у серійне виробництво апарати штучної вентиляції легень, поставки планується розпочати 15 квітня. Про це заявив міністр промисловості й технологій Мустафа Варанк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для нас стратегічно важливо виробляти ці апарати. Для налагодження масового виробництва ми зв’язалися з вітчизняними компаніями. Серійне виробництво взяла на себе Arçelik. Для налагодження серійного виробництва працюватимуть інженери Baykar, Aselsan, Arçelik», - поінформував міністр.

Раніше турецькі гіганти оборонної промисловості, зокрема Baykar Makina, яка виробляє БПЛА, Aselsan, Havelsan та TAI заявили, що підтримають вітчизняне виробництво медичних апаратів штучної вентиляції легень та передадуть готові прилади в державні лікарні для більш ефективної боротьби з коронавірусом.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.